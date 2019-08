Wielrenners Kruijswijk en Sagan maken noodlanding op weg naar profronde Etten-Leur

Het toestel lekte olie. Nadat het euvel verholpen was, is het vliegtuig opnieuw opgestegen en landde kort na één uur op Breda International Airport. Van daaruit zijn de renners direct naar Etten-Leur gebracht en stonden kort na twee uur aan de start van de profkoers. Later op de middag rijden de profs ook nog een puntenkoers.

"Het was een stressvolle ochtend", vertelt organisator Ronnie Buiks, die contact had met de vrouw van de piloot. "Die gaf aan dat het toestel van de radar was verdwenen. Nadat er contact was geweest met het vliegtuig bleek dat het toestel aan het dalen was. Gelukkig is het allemaal goedgekomen. Dit soort momenten vergeet je niet snel."

Het zag er even somber uit, maar Buiks is blij dat zijn toppers toch aan de start staan in Etten-Leur. "We hebben er veel moeite voor gedaan om ze aan de start te krijgen." Behalve Kruijswijk, Sagan en Viviani staan ook Tourwinnaar Egan Bernal en Girowinnaar Richard Carapaz aan de start in Etten-Leur.