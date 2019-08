Gans in de problemen door gebroken poot, brandweer redt het dier

De brandweer heeft zondagmiddag een gans uit de Reusel gered bij Moergestel. Voorbijgangers zagen dat het dier in de problemen zat en belden de brandweer. Met flink wat moeite is de gans uit het water gehaald en overgedragen aan de dierenambulance. De gans bleek een gebroken poot te hebben.

Wandelaars zagen dat er iets mis was met een van de poten van de gans. De brandweer kwam ongeveer een kwartier na de melding. De brandweermannen moesten met pakken het water in en probeerde het beest eerst in te sluiten en met de hand te vangen. Dat lukte niet, maar na een kwartier proberen met touwen en een stok met een knijper eraan, wisten ze de gans toch op het droge te krijgen. Zeker zes brandweermannen hielpen mee met de actie.

Meegenomen

De brandweer laat weten dat het dier is meegenomen met de dierenambulance, maar het is niet bekend hoe het nu met de gans gaat.