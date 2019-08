Politie rukt uit voor verwarde man op spoedeisende hulp in Bergen op Zoom

Een verwarde man heeft zondagavond voor veel gedoe gezorgd in het Bravis ziekenhuis is Bergen op Zoom. De man schreeuwde en sloeg tegen de ramen. De politie kon de man aanhouden en in de boeien slaan. Ook werd er nog een tweede man opgepakt. Wat zijn rol in het verhaal is, wordt nog onderzocht.

Rond de klonk van acht uur kwam bij de politie een melding binnen over een verwarde man. De man zou zich op het Jan Borghoutsplein bevinden. Toen de politie daar arriveerde, was de man echter nergens te vinden.

Korte tijd later kwam er een melding binnen van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Er liep daar een verwarde man op de spoedeisende hulp. Volgens omstanders sloeg de man tegen de ramen en schreeuwde hij. De politie kwam met veel mankracht op de melding af. En die mankracht hadden ze nodig. De man was namelijk moeilijk tot bedaren te brengen.

Uiteindelijk konden ze man in de boeien slaan nadat er met de nodige pepperspray was gespoten. Er was zoveel nodig dat na de arrestatie de brandweer moest komen om de afdeling te ventileren. Andere mensen hadden namelijk last van de pepperspraylucht die er hing.

De man zit vast op het politiebureau. Waarom de man verward gedrag vertoonde is niet bekend.