Verwarde man zet huisartsenpost op stelten in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

Een verwarde man heeft zondagavond voor veel gedoe gezorgd in de huisartsenpost in Bergen op Zoom. Hij schreeuwde en sloeg tegen de ramen. De politie kon hem aanhouden en in de boeien slaan. Ook werd er nog een tweede man opgepakt. Wat zijn rol in het verhaal is, wordt nog onderzocht. Een van de twee verdachten had vermoedelijk een mes bij zich.