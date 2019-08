Gewelddadige overval in huis Vught: bewoner loopt steekwond op en wordt opgesloten

VUGHT -

Een bewoner van een appartement aan het Heunpark in Vught is zondagavond het slachtoffer geworden van twee gewapende overvallers. Rond kwart over elf wisten de twee het huis van de man binnen te komen. Ze bedreigden hem en eisten geld. Het slachtoffer liep bij de overval een steekwond op. Ook werd hij door de overvallers opgesloten in zijn eigen huis.