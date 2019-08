Automobilist ernstig gewond nadat hij met zijn auto tegen een boom belandt in Lage Mierde

LAGE MIERDE -

Een automobilist is zondagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Neterselsedijk in Lage Mierde. De man belandde door onbekende oorzaak met zijn auto hard tegen een boom. Het slachtoffer zat na het ongeluk bekneld in zijn auto. Het ongeluk waarbij geen andere weggebruikers betrokken waren, gebeurde iets voor halfdrie.