Nieuw spoorboekje: meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht

Meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe dienstregeling die spoorbeheerder ProRail maandag bekendmaakte. Het nieuwe spoorboekje gaat op 15 december in.

Het nieuwe spoorboekje is niet langer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel hiervan is volgens ProRail dat treinen nauwkeuriger kunnen worden ingepland waardoor ‘er meer ruimte wordt gecreëerd op het drukke Nederlandse spoor’.

Langere goederentreinen

Een andere verandering is dat er langere goederentreinen gaan rijden. Nu nog hebben goederentreinen een gemiddelde lengte van 650 meter. Dit wordt in sommige gevallen 740 meter. Hierdoor kan volgens ProRail beter worden geconcurreerd met transport over de weg.

In 2018 werden al enkele proeven gedaan met goederentreinen van deze lengte. Deze zijn volgens ProRail goed verlopen. Het doel is om in 2030 61 miljoen ton goederen per spoor te vervoeren. In 2016 was dat nog 42 miljoen ton.