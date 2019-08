Ongelukken en pech zorgen voor lange files tijdens eerste ochtendspits na de vakantie

Een van de snelwegen waar automobilisten rekening moesten houden met veel vertraging, was de A58. Daar zorgde een vrachtwagen met pech voor problemen op de weg van Tilburg richting Eindhoven. Op het hoogtepunt van de file moest het verkeer daar rekening houden met bijna anderhalf uur vertraging.

Vanwege de vrachtwagen met pech werd de rechterrijstrook afgesloten. Die werd rond halfnegen weer vrijgegeven, maar toch duurde het nog tot negen uur voordat de vertraging echt afnam, tot een kwartier.

Ook op de A59 was het maandagochtend raak. Na een aanrijding ontstond daar rond halfnegen een file tussen tussen Drunen-West en Vlijmen.

A67

Eerder in de ochtendspits waren er grote problemen op de A67 richting Eindhoven. Hier stond het na een ongeluk rond halfacht helemaal vast tussen Someren en Geldrop.

De linkerrijstrook was tussen Someren en Geldrop even dicht. Rond acht uur werd deze weer vrijgegeven. De file begon daar toen af te nemen. Wat er precies is gebeurd op de A67 is niet duidelijk.

Tussen Boxtel-Noord en Best gebeurde nog wat eerder maandagochtend ook een ongeluk. Dit veroorzaakte rond acht uur nog enige vertraging tussen Vught en Best-West. De weg was hier toen alweer vrij en de vertraging begon af te nemen.

Het is maandagochtend sowieso weer drukker op de weg in onze provincie. Nu de scholen weer zijn begonnen, zit de vakantie er voor veel mensen weer op.