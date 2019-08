Vakantie is voorbij: ongelukken en pech zorgen voor files, ruim een uur vertraging op A58

BEST -

Een pechgeval op de A58 zorgt maandagochtend voor ruim een uur vertraging van Tilburg in de richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat een file van tien kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Eerder waren de problemen groot op de A67 in de richting Eindhoven. Hier stond het na een ongeluk helemaal vast tussen Someren en Geldrop.