Basisschool Sint Gerardus overleeft opnieuw de zomervakantie: 'We moeten vechten'

De zomervakantie zit erop en de scholen beginnen weer. Maar dat is in de Weebosch (gemeente Bergeijk) niet vanzelfsprekend. Met nog maar zestig leerlingen op de stoeltjes stond basisschool Sint Gerardus in 2013 op het randje van de afgrond. De school zou sluiten, leek het scenario. Zes jaar later heeft de school opnieuw een zomervakantie overleefd.

Het is nog steeds een bijzonder verhaal. De school werd te klein bevonden om het zelfstandig te kunnen redden en de sluiting was aanstaande. Maar de dorpsraad en de schoolleiding wilden daar niets van weten. Door een overkoepelende organisatie te beginnen met andere kleine scholen kon het rampscenario de prullenbak in. Het Sint Gerardus wist te overleven.

Survival of the fittest

En overleven, dat doet de school nog steeds. Sint Gerardus is ook in 2019 opnieuw compleet zelfstandig. Directrice Elly Derks is apetrots. “Het is geweldig om hier weer te staan. Een eerste schooldag is altijd bijzonder, maar nu realiseren we ons ook weer dat we een nieuw schooljaar kunnen starten, wat niet altijd vanzelfsprekend is.”

Derks begint te stralen als ze eraan denkt. “Ik werk hier nu twee jaar. Ik heb deze school leren kennen als een prachtige plek, een veilige plek, met veel mogelijkheden om buiten te werken. Dat zie je niet op veel scholen." Maar de school is kwetsbaar. Sint Gerardus begint het jaar met maar 51 leerlingen. Derks toont zich in dat opzicht niet naïef. “We zijn klein, we moeten vechten.”

De school heeft ook geen groot personeelsbestand. In totaal zijn er maar drie voltijdbanen op de school vergeven. “Dat vraagt veel van de mensen die er nog werken. De mensen hier moeten van alle markten thuis zijn om passend onderwijs te bieden. Als de onderwijskwaliteit goed is wil ik nog heel veel jaren doorgaan.”