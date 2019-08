Willy van de Kerkhof geniet van 'Hitchcock-thriller' die FC Twente en RKC op de mat leggen

"De mensen moeten niet vijf minuten voor tijd naar huis gaan", haakt René van de Kerkhof in. Dat bewijst deze wedstrijd van RKC maar weer.

Willy en René van de Kerkhof over het afgelopen voetbalweekend

Willem II 'gelukkig'

De overwinning van Willem II op Fortuna Sittard (2-3) noemt Willy van de Kerkhof maandag in de wekelijkse terugblik op het voetbalweekend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio 'gelukkig'.

Wat hem betreft had de wedstrijd zondag op het kletsnatte veld in Sittard overigens helemaal niet gespeeld mogen worden. "Het veld was echt onbespeelbaar", zegt hij. "Niet leuk voor het publiek, maar ook niet voor de spelers zelf."

PSV 'zakelijke overwinning'

Met PSV tot slot gaat het volgens de gebroeders langzaam de goede kant op. Tegen een in de woorden van Willy 'armetierig' Heracles boekte PSV 'een simpele en zakelijke overwinning' in Almelo (0-2).

Er was volgens hem niet veel inspanning nodig om de drie punten mee naar huis te nemen. "Prima dus."