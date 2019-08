Alle Efteling-attracties afwerken in één dag, kan dat? Pretparkvlogger Bart ging de uitdaging aan

Binnen één dag een ritje maken in alle attracties van de Efteling, het is nog best een uitdaging. Maar wel een uitdaging die YouTuber Bart van Iersel uit Drunen graag aan wilde gaan. Spoiler alert: het is hem met pijn en moeite gelukt. Hij hoopt dat anderen de challenge ook willen proberen. "Het was vet, maar wel loeizwaar."

Tijd voor pauzes is er natuurlijk niet. Aan de lopende band moet Bart met zijn maat alle attracties af. Want je moet natuurlijk ook nog rekening houden met de wachttijden. Omdat het druk is bij de achtbanen, hebben de jongens om half twee ‘s middags pas zes attracties gehad en lijkt de uitdaging te gaan mislukken.

33 stuks

Gelukkig voor de vlogger van het kanaal Bart Baan was het op de dag van de challenge bloedheet in Kaatsheuvel en viel de drukte in het park mee. Eén attractie was dicht, maar rond zeven uur heeft het tweetal 33 attracties gehad en is de challenge dus gehaald. Bart roept anderen op om ook de uitdaging aan te gaan. “Onderschat het niet, rust goed uit en ga!”, aldus Bart.

Volgens de vlogger is de challenge alleen onder de juiste omstandigheden te redden. Na de zomervakantie is de Efteling bijvoorbeeld korter geopend. “Tussen tien tot zes ga je dit absoluut niet halen.” De jongens vonden de challenge 'loeizwaar' maar "heel vet om gedaan te hebben".