Miljoenen tv-kijkers zien Jos en Riek in We zijn er Bijna: 'De kleinkinderen willen alles zien'

Jos en Riek zijn actieve vakantiegangers en zijn graag veel bezig op reis. Voor de zevende keer gingen ze samen met de caravan mee met een groepsreis. Het stel werd, samen met nog 33 andere vakantiegangers, bijna zes weken gevolgd door een cameraploeg van Omroep MAX. “Wij hadden deze vakantie al geboekt en Omroep MAX heeft deze reis uitgekozen om te volgen. We hadden totaal geen last van de camera’s en de organisatie maakte het programma zo dat je er niks van merkt”, vertelt Jos.

Raften en ziplijnen

Het stel had voor deze groepsreis gekozen omdat ze nog nooit in de Balkan waren geweest. Dat was een goede keuze, want Jos en Riek vonden de vakantie fantastisch. “Er was veel variatie in de landen en er waren veel activiteiten. We zijn gaan raften, ziplijnen, we zijn in de bergen geweest en we hebben steden gezien”, vertelt Jos enthousiast. De groepsreis begon in Zagreb in Kroatië, ging verder langs de Bosnische hoofdstad Sarajevo en Mostar, om vervolgens via Montenegro en Albanië terug te gaan naar Kroatië.

De tekst gaat verder onder de foto.

Riek en Jos op de muur van Dubrovnik (Foto: Jos en Riek).

“Het is moeilijk om te zeggen welk land het mooiste is, want alles is mooi. Net als de natuur”, zegt Jos. Toch steekt één land er bovenuit: Albanië. “We zijn in Albanië te voet de berg de Teth op gegaan en sliepen daar een nacht. Dat is echt waar wij op vakantie van houden”, zegt Jos.

Het actieve stel is niet snel bang en houdt wel van wat uitdagingen. Het leek Jos en Riek dan ook geweldig om te raften. “Dat hadden we nog nooit gedaan en om het dan op deze leeftijd te doen is een geweldige ervaring”, vertelt Jos.

Kleinkinderen

De reis duurde 32 dagen en zo lang was het stel nog niet eerder van huis geweest. “Na zo’n lange tijd is het genoeg. Oma wilde ook graag de kleinkinderen weer zien”, vertelt Jos. Nadat het programma werd uitgezonden bij Omroep MAX, worden de Reuselnaren overal gezien.

“De kleinkinderen willen alle afleveringen een paar keer zien”, vertelt Riek. “We hebben veel positieve reactie gekregen en ook buiten Reusel worden we herkend”, vertelt Jos.