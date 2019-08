'Ruig, elegant en klassiek', voor de jarige Puch-bromfiets moet je in Breda zijn

Als je bij Rinky Toys in Breda binnenstapt, proef je meteen de liefde voor de brommer. En het merk Puch is daarbij vaandeldrager. In de showroom staan ze allemaal keurig uitgestald, de stoere brommer met het hoge stuur of de later ook zeer populaire Puch Maxi.

"Wat mooi is aan de Puch is de combinatie van efficiëntie, vorm en geluid", zegt Rinke Horemans, eigenaar van Rinky Toys. "Vroeger was hij eerst heel ruig. Elegant is hij eigenlijk altijd geweest en nu is hij vooral klassiek."

Bekijk de video en lees daarna verder.

'Motortjes met een verhaal'

Rinky Toys repareert en verkoopt de oude Puch-brommers. Maar wat pas echt indruk maakt, is het magazijn van het Bredase bedrijf. Er liggen hier duizenden onderdelen van bromfietsen. Van zadels en uitlaten tot aan originele spiegels en motorblokken.

Als Rinke langs de vele stellages vol met onderdelen loopt, stopt hij bij een grote bak met brommermotoren van Puch. Zijn ogen gaan glinsteren. "Al die motortjes hier hebben een verhaal", zo zegt hij. "Misschien is er wel eentje van een jongeman die zijn eerste vriendin hiermee achter op de brommer had. Dat is toch geweldig."

De brommer is niet dood

De brommer was vooral in de jaren zestig tot de jaren negentig erg populair. De meer betaalbare auto en later vooral de scooter heeft de Puch voor een groot deel uit het straatbeeld doen verdwijnen. Maar de brommer is zeker nog niet dood.

"Er zijn nog heel veel brommers", zegt Rinke hierover. "Ik meen dat er nog 600.000 tot 700.000 kentekens geregistreerd staan. En dan heb ik het niet over scooters. Je ziet het misschien niet meteen, maar het leeft wel enorm."

Revival?

Aan klandizie heeft de eigenaar van Rinky Toys dan ook geen gebrek. Naast een goed draaiende webshop is er ook veel aanloop in zijn zaak en werkplaats. Ook van jonge mensen. Maar van een heuse revival wil Rinke Horemans niet spreken. "Dat is al een paar jaar zo", besluit hij. "En ja, over 130 jaar is de Puch er ook nog."