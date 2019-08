Buurt in rouw na gewelddadige dood van tienermeisje: 'Ik heb kippenvel, dit is heel bizar' [VIDEO]

BREDA -

"Bizar, ze was nog zo jong." De Bilderdijkstraat in Breda is in rouw gedompeld, nadat daar maandagmiddag een tienermeisje overleed na een steekpartij. Een 16-jarige jongen meldde zich vanwege de steekpartij zelf bij de politie. "Dit mag niet gebeuren", reageert een buurvrouw van het slachtoffer op het trieste nieuws.