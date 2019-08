Glijbaan in pretpark Hemelrijk dicht na opduiken zorgwekkend filmpje, baan mogelijk onveilig [VIDEO]

BillyBird Park Hemelrijk in Volkel heeft tijdelijk de grote glijbaan in speelgebied De Oervallei gesloten nadat een zorgwekkende video van een bezoeker opdook. Op de video is te zien hoe een kind van de glijbaan glijdt en loskomt van de baan.

De video van de bezoeker is via Facebook gestuurd naar het attractiepark in Volkel. “We hebben de video gezien en vanwege de veiligheid hebben wij meteen de glijbaan gesloten. We hebben contact met de leverancier en er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zegt woordvoerster Wilke Arts van BillyBird Park Hemelrijk.

Opening onduidelijk

BillyBird weet niet of en wanneer de glijbaan weer opengaat. “We willen eerst weten of de glijbaan veilig is.”

De grote glijbaan in het speelgebied De Oervallei werd in april geopend. Het park kreeg niet eerder klachten over de veiligheid van de glijbaan.