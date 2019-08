Verwarde man klimt op auto’s op N279: ‘Hij was echt helemaal de weg kwijt’

Als persfotograaf ziet Harrie Grijseels dagelijks gekke dingen. Maar zo zout als dinsdag had hij het nog niet vaak gegeten. Ook krijgt hij het nieuws zelden zó in de schoot gegooid. “Ik was onderweg naar een ongeval op de A67 toen ik hem rondjes zag lopen in de berm. Daarna ging hij ineens óp de weg lopen.”

De verwarde man koos één auto uit om op de kofferbak te gaan liggen. Languit. “Daarna ging hij zich weer even verstoppen in de bosjes en kwam hij weer terug. Bij een andere auto ging hij languit op het dak liggen. Alsof hij een stuk mee wilde rijden.”

De weg kwijt

Volgens Grijseels, die inmiddels was afgestapt van zijn motor om het andere verkeer te waarschuwen, was de man niet aanspreekbaar. Toegesnelde agenten hebben hem overgedragen aan ambulancepersoneel. “Een agent vertelde me dat hij lag te schuimbekken en enorm te zweten. Hij was echt helemaal de weg kwijt.”

“Ik stond wel effe te kijken hoor. Het is de tweede keer dat ik dit meemaak op deze weg en je hebt toch schrik dat zo iemand onder een voorbijrijdende auto terecht komt.”