Verrassing na vakantie: man wordt aangehouden vanwege 3600 xtc-pillen

De politie heeft dinsdagmiddag een man uit Hilvarenbeek aangehouden. In zijn woning in de Hilverstraat vond de politie eerder een flinke hoeveelheid harddrugs.

Het gaat om ruim 3600 pillen met xtc. Die vond de politie al op 8 juli, maar de verdachte was vanwege vakantie in het buitenland. Toen hij weer thuis kwam, werd hij meteen opgepakt.

Ook zijn er goederen, gerelateerd aan drugshandel, in beslag genomen. De politie startte een onderzoek na een tip dat er vermoedelijk vanuit de woning werd gehandeld in drugs. De woning is door de burgemeester voor een half jaar gesloten.