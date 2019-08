Nadat dinsdagmiddag een vrachtwagen koeienhuiden verloor, is rond vijf uur een file ontstaan op de A58 bij knooppunt Batadorp.

BEST -

De koeienhuiden werden na een kwartiertje opgeruimd, waarna het verkeer weer op gang kwam. In eerste instantie was er sprake van slachtafval, maar die melding bleek niet te kloppen, aldus Rijkswaterstaat. "Gelukkig maar, want slachtafval opruimen kost veel meer tijd."