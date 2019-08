1 dag oud, 45 kilo zwaar en 1,60 meter lang: giraffe Natasja geboren in Safaripark Beekse Bergen

Giraffe Natasja is geboren (Foto: Safaripark Beekse Bergen).

Beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen. Giraffe Gerda is bevallen van een jong. Dinsdagochtend werd Natasja in de buitenlucht geboren. “We zijn heel blij.”

Dierenverzorger Christiaan Mullens zag dinsdagochtend vroeg dat Gerda aan het bevallen was. “We waren erbij, maar het ging allemaal heel goed.” Natasja is 1,60 meter lang en weegt ongeveer 45 kilo.

Moederschap

Het is het eerste jong voor de moeder, maar Gerda pakte het moederschap meteen goed op. “Het was even spannend toen het jong bij de moeder kwam drinken, maar dat ging meteen heel goed.”

Giraffe Natasja heeft haar naam te danken aan een collega van het park. “We vernoemen wel vaker een dier naar een collega van ons. Onze collega is vereerd.”

Meer beschuit

Binnenkort zal er nog meer beschuit met muisjes gegeten worden in het park, want er zijn nog meer jonge giraffes op komst. “Natasja is de eerste, maar de giraffes vinden het erg leuk als er jonge giraffe bij de groep rondlopen.”