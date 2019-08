Tom (77) fietst honderden kilometers langs slagvelden Eerste Wereldoorlog om ‘kop helder te krijgen'

Fietstocht de Omloop van de Slagvelden is zo’n 2100 kilometer lang en voert langs de voormalige slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in België, Frankrijk en Luxemburg. De etappes zijn steeds enkele honderden kilometers lang. De tocht werd in 1919 voor het eerst verreden.

De wedstrijd is ook een eerbetoon aan de gesneuvelde militairen “Het Veteraneninstituut had me uitgenodigd om aan de omloop deel te nemen. Ze wisten dat ik ervaring had met lange fietstochten. Ik heb er in mijn leven al heel wat gereden, ook onder bizarre omstandigheden”, vertelt Tom op de rustdag in Parijs.

Tom van Mierlo voorafgaand aan de start van de eerste etappe (Foto: organisatie Omloop van de Slagvelden)

Medicijn

Het liefst maakt Tom er zo weinig mogelijk woorden aan vuil en laat hij zijn benen spreken. Behalve voor de uitdaging, fietst hij ook om zijn gedachten te verzetten. In de jaren zestig is Tom ingezet in Nieuw-Guinea en hield daar een oorlogstrauma aan over. “Tijdens het fietsen maak ik mijn hoofd leeg en komt er ruimte voor andere, heldere gedachten. Het liefst fiets ik alleen. Het is eigenlijk een soort medicijn of therapie.”

Veteraan Tom van Mierlo fietst om te herdenken en te verwerken

'Uitgepierd'

Vol goede moed stapte Tom maandagochtend samen met zo’n zeventig andere deelnemers in Oosteeklo in België op de fiets. Met de bedoeling om de totale tocht van de eerste tot en met de laatste kilometer uit te fietsen. Het liep al snel anders.

“In de eerste etappe ben ik er na 260 kilometer mee gestopt. Mijn benen waren goed, maar mijn lijf protesteerde. Het aanvangstempo lag te hoog. Naarmate ik ouder word, begin ik dat te merken. Na de tweede etenspauze lag ik eruit. Ik was helemaal uitgepierd en mijn lijf zei: stop er maar mee”, vertelt de coureur.

Tom van Mierlo (renner links) voor de Menenpoort in Ieper

Volgens de reglementen is Tom uit het klassement van de fietstocht geschrapt. De organisatie staat tussen de regels door toe dat de randonneur uit Budel in de resterende etappes alsnog zijn kilometers therapie kan maken.

“Donderdag ga ik weer van start in de langste etappe van Parijs naar Bar le Duc van 342 kilometer”, zegt hij. “Er staan nog vier lange etappes op het programma en daarvan probeer ik steeds de helft ervan te voltooien op de fiets. Het is ook mooi om langs al die historische plekken te fietsen en dat te combineren met herdenken. Ik word er elke keer emotioneel van. Je doet het voor jezelf."