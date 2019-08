Dode man gevonden op een boot in Drimmelen

Op een boot in de Biesbosch is woensdagmiddag een overleden man gevonden. De boot ligt aangemeerd in gebied 'De Dood' in Drimmelen.

"Er zijn niet direct aanwijzingen voor een misdrijf", laat een woordvoerder van de politie weten. Maar omdat niet duidelijk is waar de man aan is overleden is er wel een plaats delict ingericht. De politie doet onderzoek op de boot.

De dode man was samen met een andere man en een hond op de boot. Die andere man is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. De hond is door de brandweer van de boot gehaald en naar de dierenambulance gebracht.