'Plakkie, tikkie, onze waggie eerste plekkie!', buurtschap draait met rap warm voor bloemencorso

Waar bier allemaal wel niet goed voor is. Het zorgde er in ieder geval voor dat Buurtschap Rijsbergen een compleet rapnummer op papier kreeg. En het bleef niet alleen bij papier. Er kwam ook een clip en een dansje. En door die geniale combinatie wonnen ze de 'Corsong'.

"Het begon allemaal op een speciaalbieravond", vertelt Joris. Het groepje startte onder het genot van een lekkere gouden rakker met rijmen. "Je snapt wel dat de teksten steeds beter werden." Uiteindelijk moest in het rapnummer nog een vleugje straattaal verwerkt worden. Daar wist een ander lid wel raad mee. "Hij komt uit Breda en kende wel wat woorden." Het werd serieus en het buurtschap besloot het nummer in te zetten voor de 'Corsong'.

De 'Corsong' is een wedstrijd waarbij alle buurtschappen die meedoen met het bloemencorso in Zundert, een lied mogen insturen. Er zijn niet heel veel eisen aan het nummer, behalve dat het moet gaan over het corso. De winnaar krijgt de wisselbeker én mag meerdere keren optreden. Een van die optredens is in de grote corsotent. Een hele eer dus.

'Eerste plekkie'

Stijn is een van de vier rappers. "We zijn het eerste buurtschap dat ooit met een rap is gekomen én heeft gewonnen", vertelt hij. En dat ze de terechte winnaars zijn, is te horen als je goed naar de tekst luistert. "'Bij je waggie kijk ik norsie, doe maar mee met kindercorsie'. Dat is toch wel de meest geniale zin uit ons liedje", vertelt Stijn lachend. "Of wat denk je van: 'Brendie, plakkie, tikkie, crashie. Onze waggie, eerste plekkie?'"

De woorden zijn niet alleen maar straattaal. Er zijn ook een hoop woorden gebaseerd op woorden die het buurtschap gebruikt wanneer ze aan het bouwen zijn. Plakken werd 'plakkie'. Wagen werd 'waggie'. Alles voor het perfecte nummer.

Buurtschap Rijsbergen won de 'Corsong' dus, maar het gaat natuurlijk om de winst tijdens het échte corso. Dat is op 1 september.