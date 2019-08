Gewapend met prikstok houdt Marco Breda al jaren schoon: 'Ik erger me aan de klerezooi'

Marco Jansen houdt veel van zijn stad Breda en is er heel erg trots op. Maar niet altijd, want hij kan zich ook ergeren aan het zwerfafval dat in de Parel van het Zuiden rondslingert. Twee jaar geleden bedacht Marco zich dat hij er actief iets aan wilde doen.

"Ik kwam altijd een klerezooi tegen als ik door de Haagse Beemden wandelde", zo zegt Jansen, die geen milieuactivist is. "Iedere keer weer die ergernis, ik was er klaar mee."

Bekijk de video waarin Marco Jansen de berm aan het opruimen is en lees daarna verder.

Gewapend met prikstok en vuilniszak

En dus ging Marco ging over tot actie, gewoon als bezorgd burger. Verbeter de wereld, begin bij jezelf werd zijn motto en sindsdien besteedt hij regelmatig een deel van zijn vrije tijd aan het opruimen van de groenstroken en bermen in zijn eigen wijk Haagse Beemden.

'Net zo snel als Max Verstappen'

Als hij gaat wandelen is dat voortaan altijd gewapend met prikstok/grijper en vuilniszak. Vooral rondom het tankstation is het altijd een bende, zo vertelt Marco terwijl hij de rotzooi uit de berm naast de Westerhagelaan haalt.

"Kijk", zegt Jansen, een blikje Red Bull met zijn grijper oppakkend. "Hier hebben we er weer eentje. Die gaan bijna net zo snel als Max Verstappen zelf. Daar pak je op een dag meer dan honderd stuks van. Dat meen ik serieus. Hier, weer eentje..."

Breda schoonste stad in 2025

Marco Jansen is op dreef en heeft grote plannen. Hij weet dat hij in zijn eentje de hele stad Breda niet schoon krijgt, En dat is, zo blijkt, wel zijn doel. Hij is daarom vanaf 15 augustus de actie 'Zwerfie Breda' begonnen, doelend op zijn rol en het zwerfafval in de stad.

"Mijn doel is om ervoor te zorgen dat Breda in 2025 de schoonste stad is van het land", zegt Jansen over zijn actie. "Ik wil meer mensen op pad krijgen. Dat iedereen met een Breda-gevoel mij gaat volgen en dat ze mee gaan doen. Dat zou ik gaaf vinden. Het moet een soort beweging worden, ja."

'Hoop dat iedereen moet mee gaat doen'

Om dat voor elkaar te boksen krijgt Marco (materiële) ondersteuning van de stichting Nederland Schoon en hoopt hij op hulp van de gemeente Breda. Maar voorlopig zet hij vooral de sociale media in om zijn doel te bereiken.

"Ik laat vooral zien wat ik zelf doe. Als ik bezig ben met opruimen, maak ik foto's en korte filmpjes en zet die op internet. Dat zien de mensen en hoop ik dat er een soort van golf ontstaat, dat iedereen mee gaat doen. Het kan niet anders dan dat dit een succes gaat worden."

Vuilnis mee naar huis

Er hebben zich inmiddels al mensen gemeld die met Marco mee op pad willen, zo zegt hij zelf. De Bredanaar in hart en nieren is op alles voorbereid. "Als mensen mij tegenkomen en mee willen helpen, dan kan dat. Ik doe dan gewoon mijn kofferbak van de auto open en zet met de spullen die er in liggen zo acht man aan het werk."

Maar nog liever ziet hij dat zijn stadsgenoten zelf initiatieven ontplooien. "Ben je bewust van je omgeving, want er komt een tijd dat het door de rotzooi gewoon ophoudt. Neem gewoon tijdens een wandeling een vuilniszak mee, doe de vuiligheid er in en neem het mee naar huis.", aldus Marco Jansen.