Transgender Nicole krijgt uitnodiging voor onderzoek naar baarmoederhalskanker: 'Hilarisch'

Om te voorkomen dat ze in de toekomst vaker uitgenodigd zou worden voor het bevolkingsonderzoek besloot Nicole, nadat ze de brief kreeg, wel even te bellen met het ministerie. Daar werd haar verteld dat ze binnenkort een formulier thuisgestuurd zou krijgen waarop ze dan kon aangeven dat haar baarmoeder verwijderd is. "Toen ik dat hoorde, moest ik helemaal aan de zuurstof", vertelt Nicole lachend.

Beluister het gesprek met Nicole in het programma WAKKER en lees daarna verder

Transgender Nicole Bruining over de uitnodiging die ze kreeg voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De Eindhovense begrijpt heel goed waarom ze de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek heeft gekregen. En ze heeft er begrip voor. "Ze kijken gewoon in het geboorteregister en ze zien daar vrouw staan. En dus sturen ze zo'n formulier op", legt ze uit.

En eigenlijk is ze daar ook hartstikke blij mee. "Het is toch een vorm van erkenning", beaamt ze.