Gilze-Rijen wil wimpel die bij hitterecord hoort niet ophalen, daarom doet Omroep Brabant dat

Het is en blijft heet in Brabant.

Als de mussen terugdenken aan 25 juli van dit jaar, vallen ze spontaan weer van het dak. In Gilze-Rijen werd het die dag 40,7 graden en die extreem hoge temperatuur werd nooit eerder gemeten bij een Nederlands weerstation. Tot die bloedhete donderdag was het Gelderse Warnsveld met 38,6 graden de warmste plek ooit. Tijdens een speciale ceremonie willen de Gelderlanders de 'hittewimpel' vrijdag overhandigen aan de nieuwe recordhouder. Maar het college van B en W van Gilze-Rijen loopt er niet warm voor. En dus haalt Omroep Brabant de wimpel op.

"We kunnen er niet bij zijn met de agenda's", legt gemeentewoordvoerder Stephan Hoek uit. Het college heeft vergaderingen gepland en ook andere mensen die ze benaderden kunnen de gemeente niet vertegenwoordigen. Bovendien ziet de gemeente vooral ook de keerzijde van het hitterecord. "Het is een teken dat we ons bezig moeten houden met klimaatverandering. Veel mensen hebben veel last van de hoge temperaturen gehad." Overigens is er tijdens de ceremonie ook aandacht voor de effecten van de klimaatverandering.

Gilze-Rijen wil de 'hittewimpel' best hebben, maar gaat hem vrijdagmiddag niet ophalen in Warnsveld: "Als ze die aan ons willen overhandigen, moet daar een ander moment voor gevonden worden."

Unieke kans

Amateur weerman Jean-Paul Korst uit Berkel-Enschot snapt er niets van. “Belachelijk. Dit is zo uniek” , betreurt hij de beslissing van Gilze-Rijen in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. De weerfanaat doet nog een poging om burgemeester Jan Boelhouwers van Gilze-Rijen toch richting Warnsveld te praten: “Daar moet je gewoon echt naar toe gaan om te kijken hoe het weerstation er daar precies bij ligt en waarom dat in hemelsnaam daar is ontstaan”, spoort hij de burgemeester aan.

Omroep Brabant gaat de wimpel halen

Gilze-Rijen loopt misschien niet warm om de wimpel morgen op te halen, wij doen dat wel. Vrijdagmiddag reist 't Brabants Buske af naar Warnsveld om de wimpel in ontvangst te nemen.