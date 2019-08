Brabantse cultuurprijs voor René Daniëls: 'Hij is een grote inspirator voor jonge kunstenaars'

Met voorgangers als Frank Lammers en Eric Vloeimans staat René Daniëls in een mooi lijstje van winnaars van die prijs. "Hij is opnieuw weer heel belangrijk", zegt juryvoorzitter Verily Klaassen. "Natuurlijk is de prijs ook voor zijn kunstenaarschap van voor zijn beroerte. Maar ook internationaal krijgt hij nu weer veel aandacht. Hij heeft een paar grote tentoonstellingen gehad in het buitenland en zijn werk is nog steeds te zien op grote kunstbeurzen."

Bevrijdende rol

Voor jonge kunstenaars is hij volgens Verily Klaassen een grote inspirator. "Hij was een schilder die in de jaren tachtig brak met de traditie van de formele schilderkunst die daarvoor lag. De passie en dynamiek spatten van het doek af. Dat bevrijdende, die rol die hij als kunstenaar heeft gehad, is voor jonge generaties heel inspirerend."

'Heel erg blij' was hij toen hij hoorde dat hij de Brabantse cultuurprijs zou krijgen. "We zijn met Bossche bollen bij hem langs gegaan en hij had wel drie flessen champagne open willen trekken om het te vieren", zegt Verily Klaassen met een grote glimlach. "Hij is iemand die hier geworteld is. Eindhoven is nooit bij hem vandaan gegaan."

Huisvriend

Het Van Abbemuseum omschrijft hem als 'een huisvriend van het museum'. Conservator Christiane Berndes zegt daarover: "Zijn eerste werken zijn al door ons aangekocht. Hij had hier in 1977 zijn eerste tentoonstelling. ." Nog steeds is de kunstenaar vaak in het museum te vinden, als gast bij openingen of voor een bezoek aan de bibliotheek. "Ik vind dat het heel goed met hem gaat. Hij tekent elke dag, houdt dagboeken bij en vanuit die dagboeken begint hij ook weer te schilderen."

"Zijn innerlijk bruist nog op dezelfde manier", vult Verily Klaassen aan. "Dat uit zich misschien wat anders nu, maar het is nog steeds van groot belang." "Hij moest na zijn hersenbloeding linkshandig leren tekenen", legt Christiane Berndsen uit. "Maar zijn oude thema's zitten ook weer in zijn nieuw werk. Die oude beelden van toen komen op een heel andere manier toch weer terug."

Gratis weekend

Vroeg maar ook nieuwer werk van René Daniëls is nog tot 15 september te zien in het Van Abbemuseum. Het laatste weekend is het museum vanwege open monumentendag voor iedereen gratis toegankelijk.