Man (45) gooit stuk van stoeprand door ruit van huis Oosterhout en raakt bijna zijn ex

OOSTERHOUT -

Een 45-jarige man uit Oosterhout is woensdagavond opgepakt omdat hij tijdens een ruzie met zijn ex een ruit had vernield van een huis in Oosterhout. Dat deed hij door er een stuk stoeprand tegenaan te gooien. Later bleek dat de man daarbij bijna zijn ex had geraakt. Daarom is hij ook aangehouden voor poging tot zware mishandeling.