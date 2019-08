Efteling-attractie Fata Morgana nagemaakt in videogame, maker Léon vond het een 'ellendige klus'

Alles lijkt tot in ieder detail te kloppen (foto: LÉON/Youtube).

Léon van Houwelingen (35) is er tien maanden, vaak meerdere uren per dag mee bezig geweest: het namaken van de Efteling-attractie Fata Morgana in een computerspel. Het resultaat is bijster imponerend: ieder detail in de game Planet Coaster van de Efteling-fan uit Zuid-Holland lijkt te kloppen.

Het zal (bij menig kind uit de jaren '90) een nostalgisch belletje doen rinkelen: het pretparkmanagementspel Rollercoaster Tycoon. Een van de opvolgers van dat spel, Planet Coaster, motiveert gamers al jaren om op soortgelijke, maar meer uitgebreide wijze attracties en pretparken te bouwen.

Een van die gamers is Léon uit het Zuid-Hollands dorpje Hardinxveld-Giessendam. Als groot Efteling-fan haalt hij veel genot uit het nabouwen van attracties van het pretpark. Eerder imponeerde hij door Droomvlucht na te maken in Planet Coaster. Maar voor het maken van de Fata Morgana trok hij écht alles uit de kast.

Een bijzondere hoeveelheid geduld

Léon draaide de hele attractie zelf in elkaar met de bouwfuncties in Planet Coaster. “Ik heb alle details opgezocht op internet. Honderden filmpjes bekeken. En opnieuw bekeken. Nee, het was niet makkelijk”, legt Léon uit.

‘Niet makkelijk’ is waarschijnlijk hét understatement van de dag. Wie ook maar enigszins bekend is met Planet Coaster weet dat voor het namaken van een lange ‘dark ride’ als Fata Morgana een enorme hoeveelheid geduld vereist is.

“Ja, dat klopt wel", lacht Léon. "Ik ben er tien maanden bijna iedere dag mee bezig geweest, en ik heb het afgelopen halfjaar ook nog mijn eigen huis verbouwd." Veel dingen in de game moest hij bovendien zelf maken. "Daar is een speciaal programmaatje voor. Daarmee kan ik zelfgemaakte 3D-modellen in de game importeren”, vertelt Léon.



Neem de gekantelde kamer in Fata Morgana, met de lasers. “Al die bogen daar heb ik moeten maken. Ze bestaan in totaal uit 12000 losse boekjes. Ik heb die allemaal in elkaar gevouwen, en zo heb ik de bogen gemaakt. Bizar hè? Het is een hele ellendige klus geweest, maar ik heb er het geduld voor.”

Toch wilden er mensen naar die ellendige klus kijken. “Ik zond het proces live uit op Youtube voor ongeveer 300 abonnees. Dat zijn er nu door alle aandacht inmiddels 400”, aldus de Efteling-fan, wiens Youtube-kanaal dus allerminst rendabel is. "Nou ja, niet iedereen die naar het bouwen kijkt, heeft zoveel geduld als ik."