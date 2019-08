Meer inbraken in schuren, boxen en garages dan vorig jaar

Tussen januari en juni werden 1.157 mensen in Brabant slachtoffer van een inbraak in hun schuur, box of garage. In 2018 waren dit er in dezelfde periode nog 1.087.

In Eindhoven en in Tilburg zijn de meeste inbraken in bijgebouwen geweest, namelijk 125 keer en 102 keer.

Bekijk hoe vaak er in jouw gemeente tussen januari en juni is ingebroken in een bijgebouw:

Landelijk daalde het aantal inbraken met vier procent. De politie heeft geen verklaring voor de opvallende uitkomst dat het aantal inbraken in Brabant procentueel is gestegen terwijl het landelijk is gedaald. “Dit soort cijfers variëren simpelweg van jaar tot jaar en het aantal inbraken kan van stad tot stad verschillen”, zegt een woordvoerder van de politie.

Schuur makkelijk doelwit

Volgens de woordvoerder hebben de criminelen het vooral gemunt op gereedschap en grasmaaiers. Ook elektrische fietsen worden weggehaald. “Een schuur is ook gewoon vaak niet goed beveiligd. Heel veel mensen hebben gewoonweg geen slot op hun schuur.”

Vooral in de buitengebieden bij boeren is het voor criminele makkelijk in te breken in een schuur. “In de nachtelijke uren wordt je niet zo snel gezien. In die buitengebieden is het namelijk vaak slecht verlicht en woning staan ver uit elkaar”, aldus de woordvoerder van de politie.

Kostbare spullen in boerenschuren

Naast dat schuren van boeren voor criminelen een makkelijk doelwit zijn, valt er ook veel te halen. Spullen van boeren zoals tuinapparatuur, gps-apparatuur van tractors of mobiele grasmaaiers zijn veel waard.

Drie weken geleden was veehouder John van Raak slachtoffer van een inbraak in zijn schuur. Criminelen hadden de verreiker van tienduizend euro weggehaald. Dat is een zelfrijdende machine met een telescooparm die gemaakt is om zware last te tillen en te verplaatsen.

Met carnaval gebruikten ze de verreiker om de carnavalswagen op te bouwen:

De verreiker van John die is weggehaald. (Foto: John van Raak)

Verreiker weg

John vertelt dat hij die dag een dagje weg ging met zijn kinderen en ’s ochtends nog even zijn vee ging voeren. “Met de verreiker meng en laad ik het voer voor de dieren. Toen ik hem ’s ochtends niet meer zag staan in de schuur, dacht ik dat ik gek werd. Ik dacht bij mezelf: ik had hem hier toch neergezet?”, zegt John.

Toen zag John dat ze via een klein loopdeurtje naar binnen zijn gekomen. “Op de schuur zit wel een slot, maar via een loopdeurtje kun je er altijd in.” Vervolgens konden ze volgens John gewoon wegrijden met een sleutel van een Manitou (het merk van de verreiker) die ze bij zich hadden.

Behalve dat John het vervelend vindt dat er criminelen op zijn erf zijn geweest, kan hij zijn verreiker ‘geen dag missen’. “Ik heb die elke dag nodig om mijn dieren de voeren. Nu heb ik er een in bruikleen gekregen.” John heeft nu extra hangsloten op de deuren van zijn schuur gehangen in de hoop dat geen crimineel meer binnen kan komen.