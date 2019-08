Tak valt op vier auto's in Tilburg: 'Ik woon hier pas twee weken, dat is nog eens een welkom'

TILBURG -

Hans Kusters uit Tilburg wist woensdag aan het einde van de middag niet wat hij hoorde. Hij zat televisie te kijken toen hij opeens een enorm kabaal hoorde. Toen hij uit het raam van zijn flat aan de Europalaan keek, zag hij dat er een tak van de boom was gevallen en op vier auto's terecht was gekomen. "En het was helemaal windstil."