Denktank onderzoekt handelsmogelijkheden tussen China en Brabant

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief).

DEN BOSCH -

Het Mercator Instituut voor China Studies in Berlijn onderzoekt welke kansen en risico’s er zijn voor Brabantse bedrijven die handel willen drijven met China. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant. MERICS is een internationaal gerenommeerde denktank die wordt geleid door de Nederlandse Chinaspecialist Frank Pieke.