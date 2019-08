Verloren zoon na ruim vijftig jaar 'terug' in Vinkel', molen die naar Amerika emigreerde nagebouwd

Wat Trump met Groenland niét lukte, lukte de burgemeester van de stad Holland in de Amerikaanse staat Michigan wél met de Vinkelse molen De Zwaan. In 1964 kocht hij de molen voor zo'n 3000 gulden en verscheepte het naar zijn stad. Tot op de dag van vandaag is die molen daar een attractie op de Windmill Island Gardens, waar jaarlijks honderdduizenden toeristen op af komen.

Maar in Vinkel kregen ze spijt van het vertrek van de karakteristieke molen. Terugkopen was geen optie, dus besloten enkele fanatieke dorpsbewoners om de geëmigreerde molen dan maar te herbouwen. Met succes. Op 31 augustus wordt de 25 ton wegende houten molenromp met behulp van een gigantische bouwkraan op de bestemde plek geplaatst. In afwachting van de wieken, is De Zwaan dan ruim 45 jaar na vertrek weer bijna terug van weggeweest.

Duizenden uren werk zijn erin gestopt. Heel veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen voor het bijzondere project, dat vermoedelijk over een jaar helemaal wordt afgerond. Eén van hen is gepensioneerd timmerman Henk van de Ven. "Wij zijn ruim twee jaar hier mee bezig geweest. Maar het was wel een echte uitdaging. Ik heb dit werk 51 jaar gedaan, maar dit nooit meegemaakt. Gelukkig is het allemaal goed gelukt, dus het wordt nog wel spannend als het bouwwerk er straks bovenop gaat.

Een nieuwe molen met een nieuwe molenaar

Hans Kappen timmerde ook mee. Als de molen helemaal klaar is, wordt hij ook een van de molenaars. "Zo gauw de molen klaar is en gaat draaien, ben ik van de partij. Ik heb de cursus molenaar gevolgd terwijl de molen gebouwd werd. Sinds een paar jaar ben ik nu gediplomeerd molenaar en zo gauw het hier klaar is ga ik aan de slag. Ik kijk er naar uit. Er zal weer graan gemaald worden, maar ik zal als molenaar ook mensen gaan ontvangen en rondleiden."

Nog flink wat werk

Jan van der Lee van de stichting Vinkelse Molen ziet het allemaal met genoegen gebeuren. "Het is prachtig hoe dit allemaal tot stand is gekomen. De plaatsing van het achtkant is een feestelijke mijlpaal. Maar het betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Integendeel we willen de molen in september 2020 kant-en-klaar opleveren, maar we hebben nog flink wat werk te verrichten."