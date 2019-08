'Samba' FC Eindhoven blijft zichzelf na goede seizoenstart en denkt nog lang niet aan droompromotie

En daar heeft Brandts, 28-voudig international, natuurlijk ook gelijk in. Maar zijn FC Eindhoven wordt de afgelopen week overladen met complimenten. Niet alleen door de zes behaalde punten, maar ook door de manier waarop.

“Ik sprak laatst met Robert Maaskant en die had het over het samba-voetbal van Eindhoven. Dat zijn mooie complimenten”, stelt Brandts, die deze zomer het stokje overnam van David Nascimento als trainer van FC Eindhoven.

Bekijk hieronder wat trainer Ernie Brandts en aanvoerder Branco van den Boomen vinden van de goede seizoenstart van hun club en lees verder.

“Waar het goede spel en resultaten ineens vandaan komen?”, vraagt Brandts zich vervolgens af. “Dat ligt aan de spelers. Ik denk dat we goed voetbal spelen met snelheid en scorend vermogen. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Dit zegt nog helemaal niks, na twee wedstrijden.”

Meer aandacht

De goede seizoenstart van FC Eindhoven blijft ook niet onopgemerkt in de landelijke media en de lokale bevolking, zo merkt de trainer. “Dat is alleen maar fijn voor de club. Vorig jaar hadden we na vijf wedstrijden nul punten en was de sfeer gewoon slechter. Mensen zijn nu enthousiast en willen komen kijken. Meer overwinningen zijn meer dan welkom.”

Bekijk hieronder in de video hoe Branco van den Boomen terugkijkt op alle heisa rondom zijn persoon: 'Ik denk dat geen club het geld gaat neerleggen wat FC Eindhoven verlangt.'