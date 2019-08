Donyell Malen stond weer in de spits bij PSV. (Foto: VI Images)

PSV heeft in eigen huis afgerekend met Apollon Limassol. Na een moeizame eerste helft liepen de Eindhovenaren na de rust weg bij de Cyprioten. Het werd 3-0 door doelpunten van Ihattaren, Gakpo en Dumfries.

Door de overwinning heeft PSV de groepsfase van de Europa League binnen handbereik. De return is volgende week donderdag in Cyprus.



