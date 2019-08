Tweede helft maakt een hoop goed voor PSV: 'Maar de eerste helft was belabberd en veel te statisch'

Donyell Malen stond weer in de spits bij PSV. (Foto: VI Images)

PSV heeft in eigen huis afgerekend met Apollon Limassol. Na een moeizame, slechte eerste helft liepen de Eindhovenaren na de rust weg bij de Cyprioten. Het werd 3-0 door doelpunten van Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Denzel Dumfries en daardoor kan PSV de groepsfase van de Europa League ruiken.

Er werd flink wat gebaald door de ruim 15.000 supporters in het Philips Stadion na de eerste 45 minuten. Velen van hen lieten zich horen, maar er werd (logischerwijs) ook wat gemord. PSV speelde belabberd, creëerden geen noemenswaardige kansen en speelde veel te statisch en terughoudend in de belangrijke wedstrijd met Apollon Limassol. De gedachten gingen terug naar vorige week, toen PSV teleurstellend gelijkspeelde tegen het Noorse FK Haugesund, maar zover kwam het dit keer niet.

Genoeg huiswerk

De tweede helft maakte een hoop goed. Door een doelpunt van Mohamed Ihattaren kreeg PSV al na 47 minuten waar het naar op zoek was na rust: de openingstreffer. De bevrijdende openingstreffer, kon al snel geconcludeerd worden. PSV leefde op na die goal en maakte nog twee doelpunten waardoor de groepsfase van de Europa League eigenlijk binnen handbereik is.

Maar Van Bommel heeft dus nog wel genoeg huiswerk voor de komende periode als je de eerste helft erbij pakt. Daar moet de PSV-coach van geschrokken zijn. PSV zal constanter moeten worden en moet deze tweede helft als goed voorbeeld zien voor de komende wedstrijden.

PSV speelt komend weekend niet doordat de Eindhovenaren worden geholpen door de KNVB. De oorspronkelijke wedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen is verplaatst naar woensdag 25 september en daardoor kan PSV zich de komende dagen optimaal voorbereiden voor de return met Apollon Limassol in Nicosia van volgende week donderdag.