Bisdommen waarschuwen: pas op voor neppastoor

Het bisdom Breda heeft e-mails ontdekt waarin sprake is van dit soort identiteitsfraude, zo laat het bisdom via de website weten. "In de mail die momenteel circuleert, worden verschillende persoonsgegevens gebruikt om vertrouwen te winnen." Het bisdom waarschuwt om niet op de verzoeken in te gaan en zo mogelijk de e-mail te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

'Pas op!'

Binnen het bisdom Den Bosch is maandag door de Heilige Franciscusparochie in de Bommelerwaard melding gemaakt van een soortgelijk geval.

"Iemand vraagt in mijn naam om waardepapieren of geld", laat pastoor Roland Putman weten via Facebook. Hij wijst erop dat het gebuikte e-mailadres niet dat van hem is. "Pas op!"

'Mails zien er bedrieglijk echt uit'

Identiteitsfraude via zogenoemde phishingmails komt regelmatig voor. Meestal zijn banken het doelwit. "De laatste jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit", waarschuwt het bisdom Breda. "Zeker wanneer geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te nemen."