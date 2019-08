Drie gewonden na botsing in Gemert, slachtoffers zaten bekneld in vrachtwagen en bestelbus

GEMERT -

Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus op de Zuid-Om, de N272, in Gemert zijn vrijdagochtend drie mensen gewond geraakt. Het gaat om de vrachtwagenchauffeur en twee mensen die in het busje zaten. Dat laat een brandweerwoordvoerder weten. De slachtoffers zaten bekneld in hun voertuigen.