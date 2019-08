Weg weer vrij nadat auto over de kop gaat op A58 van Bergen op Zoom in de richting Breda

SINT WILLEBRORD -

Een ongeluk zorgde vrijdagochtend rond acht uur voor enorme vertraging op de A58 vanuit Bergen op Zoom richting Breda. Het stond vast tussen Roosendaal en Sint Willebrord. De rechterrijstrook was dicht nadat een auto over de kop ging. Automobilisten moesten rond acht uur rekening houden met ruim een uur vertraging. Even daarna nam dit snel af. Rond halfnegen was de weg weer vrij.