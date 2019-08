Mexicaanse journalist die Lozano twee jaar lang volgde baalt van vertrek: 'Ben hem enorm dankbaar'

Het was behoorlijk hard werken voor Reyes in de afgelopen twee weken. De journalist moest elke dag het laatste nieuws rondom Lozano vertellen op de Mexicaanse televisie, waar het zeven uur vroeger is dan in Nederland. En dat zorgde voor korte nachten. “Ik moest wel vier tot vijf keer per dag live in de uitzending wat vertellen over ‘Chucky’, aangezien hij zo ongekend populair is in Mexico. Iedereen wil alles weten over hem en dat zorgde er voor dat ik normaliter nog om twee uur ’s nachts live ging in Mexico.”

Bekijk hieronder het interview met Daniel Reyes waarin hij vertelt over de afgelopen twee hectische weken en hoe hij terugkijkt op zijn tijd met Lozano: ‘Ik ga hem echt missen.’

Vertaler

In Mexico werkte Reyes al als journalist, maar hij vertrok in 2011 definitief naar Nederland voor zijn vrouw. “Ik heb hier overal gesolliciteerd in de journalistiek, maar dat lukte niet.” Uiteindelijk volgde Reyes een opleiding tot vertaler en met succes.

“Maar toen ik die opleiding net had afgerond, kwam Lozano naar PSV en benaderde MARCA Claro Sports mij met de vraag of ik als correspondent voor hen wilde werken. Ik heb toen direct ‘ja’ gezegd, ik zou het zelfs gratis doen, zo blij was ik. Maar ik krijg nu wel gewoon betaald hoor.”

Dankbaar

En dus is de Mexicaanse journalist Lozano dankbaar. “Zonder hem was ik nu een vertaler geweest. Het heeft mijn leven echt veranderd en daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn. Door hem heb ik deze baan en ben ik in deze wereld beland. Ik heb de kans gepakt en eerlijk gezegd heb ik nu mijn sporen verdiend in Mexico en in Nederland.”