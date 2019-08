Wat gebeurt er als Michael van Gerwen een dartsbord wil kopen in een winkel in Nieuw-Zeeland?

In de aanloop naar de New Zealand Darts Masters in Hamilton had Michael van Gerwen de tijd om een geintje uit te halen. Hij besloot donderdag in een warenhuis in Nieuw-Zeeland op zoek te gaan naar een dartsbord en liet dat filmen.

De verkoopster had geen flauw benul wie ze voor zich had, toen de kale Vlijmenaar - toch de regerend wereldkampioen - het warenhuis samen met mastercaller John McDonald binnenkwam. “We zoeken een volledig set voor deze jongen", vertelde McDonald. "Hij wil een dartsbord en pijlen.”

'Die is really nice'

Toen ze waren aangekomen bij het rek met dartsborden, wees Van Gerwen naar een exemplaar in een groene doos. 'Zijn' kleur groen. "Die vind ik wel mooi."

"Zal ik hem even uit het rek halen en laten zien?", vraagt de verkoopster zonder achterdocht. Terwijl ze daarmee bezig is, knikt Van Gerwen met stalen gezicht: "Die is really nice."

Pronken

Dan valt het oog van de verkoopster op het gezicht van de darter wiens gezicht pontificaal op de doos pronkt. Lijkt die niet verdacht veel op...

Ze barst in daarop lachen uit. "What the hack!" Waarop Van Gerwen zijn lach ook niet meer kan inhouden.

Flinke hoofdprijs

Deze vrijdag heeft Van Gerwen geen tijd voor zulke geintjes. Er moet gewerkt worden. Tenslotte staat er in Hamilton een hoofdprijs van 20.000 euro op het spel. De New Zealand Darts Masters starten voor hem rond het middaguur met een wedstrijd tegen Kyle Anderson.

Ook landgenoot Raymond van Barneveld kom in actie in Hamilton. Hij treft Cody Harris.