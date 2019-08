Afschuw over weiland met doodgeschoten kraaien: 'Hier lopen mensen met honden, dit kan toch niet'

Ad van den Oord gruwt er nog steeds van. Donderdag liet hij zijn hond uit net buiten Heukelom, toen hij pal naast het wandelpad een weiland met dode kraaien zag. "Er waren ook een paar lokkraaien bij, duidelijk herkenbaar op een paaltje." Ondanks zijn afgrijzen filmde hij dat macabere tafereel. "Maar plotseling kwam er iemand met een geweer uit het maisveld gekropen. Dat bleek de jager te zijn. Die had op de kraaien geschoten, want ze aten de mais op."

De jager wilde dat Ad meteen zou stoppen met filmen. "Hij had een geweer, dus ja, dan heb je niks meer te vertellen." Ad plaatste het filmpje op Facebook en dat leverde veel reacties op. "Ik vermoed dat de jager dat inmiddels ook gezien heeft, want nu zien we hem hier niet meer. De dode vogels en ook de lokvogels heeft hij donderdag meteen opgeruimd."

Marij de Laat die donderdag samen met Ad haar hond uitliet op hetzelfde wandelpad was vooral heel boos op de jager. "Ik begon meteen te schelden, omdat ik zag dat veel kraaien die hij beschoten had niet eens dood waren. Dat is zo dieronvriendelijk!"

Blaffende honden

De jager begint vaak al in alle vroegte te schieten, waardoor veel inwoners van Heukelom de laatste tijd voor dag en dauw wakker worden. "In heel de buurt beginnen alle honden al om zes uur te blaffen. Je zit gewoon rechtop in je bed. Daar houdt zo'n jager dan ook geen rekening mee. Het gaat hem alleen maar om die mais, zoals hij zelf zegt."

"Als je iedere ochtend gewekt wordt door geweerschoten en dat blijft zeker tot een uur of negen doorgaan, dat is voor niemand prettig", vult Ad aan. Volgens Ad is de jager al zeker een week actief in het gebied. "Alleen woensdag was hij er niet."

Jachtvergunning

De Veiligheidsregio heeft inmiddels laten weten dat ze het gebied in de gaten houden. "Het is niet verboden om op kraaien te schieten, maar je mag dat niet doen vlakbij een openbaar wandelpad zoals hier", zegt Ad. "En het is nog maar de vraag of hij ook een jachtvergunning heeft."