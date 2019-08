1300 kilo cocaïne onderschept op weg naar Oosterhout, coke zat tussen vaten met bananenpulp verstopt

In een container met daarin vaten met bananenpulp heeft de douane dinsdagnacht op de Maasvlakte in Rotterdam 1300 kilo cocaïne gevonden. De container was op weg naar een bedrijf in Oosterhout. Dit heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf in Oosterhout heeft volgens het OM vermoedelijk niks met de drugssmokkel te maken.

De container kwam uit Costa Rica. Vlak voor de vondst van deze lading coke, vond de douane nog een partij cocaïne tijdens een controle op de Maasvlakte. Dat was een partij van 1650 kilo. Deze coke zat in een container met suiker die bestemd was voor het buitenland. Ook deze container kwam uit Costa Rica. De drugs uit beide containers zijn inmiddels vernietigd.

Onderzoek naar de herkomst van de drugs, leidde de politie naar een bedrijfspand in de Waalhaven in het Rotterdamse havengebied. Daar deden agenten in de nacht van donderdag op vrijdag een inval. Hierbij werden zes verdachten aangehouden. De verdachten worden maandag voorgeleid, zo laat het OM vrijdag weten.

Hit and run container-team (HARC)

Een speciaal team van medewerkers van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de zaak. Dit is een zogenoemd hit and run container-team (HARC-team).