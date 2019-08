Brabant is dit weekend volop in beweging: dit zijn onze weekendtips

24-uurs Solexrace Festival in Heeswijk-Dinther (vrijdag, zaterdag en zondag)

Het 24-uur Solexrace Festival biedt veel: van de meest uiteenlopende artiesten tot de Brasscross en natuurlijk de 24-uurs Solexrace. Meedoen aan de 24-Uurs Solexrace kan niet meer, maar deelnemen aan de Brasscross kan nog wel. Festivaltickets gaan hard maar er zijn er nog een paar.

Het festivalterrein ligt aan de Heibloemsedijk 7 in Heeswijk. Het handigste is om met de auto of de fiets te komen. Ga je met het openbaar vervoer dan moet je een flink stuk lopen.

Nagenieten van het 24-uurs Solexracefestival kan maandag met tv-programma Zinderend Zuiden. De reportage is vanaf 18.13 uur op Omroep Brabant te zien.

Pumptrack in Roosendaal (zaterdag en zondag)

Een andere ploeg van Zinderend Zuiden is dit weekend in Roosendaal, bij de WielerExperience. Dat staat namelijk helemaal in het teken van pumptrack.

Meedoen kan op zaterdag vanaf 16 jaar en kost 20 euro. Van tevoren inschrijven kan, maar mag ook op de dag zelf. Toegang voor toeschouwers is gratis. Die zien vanaf 12.00 uur de eerste runs bij de WielerExperience aan de Buijenstraat 14 in Roosendaal. Het handigste is om met de auto of natuurlijk de fiets naar Roosendaal te komen.

Zondag is er voor het eerst in de geschiedenis van de sport het Open Nederlands Kampioenschap Pumptrack. Iedereen uit binnen- en buitenland kan meedoen. Er zijn verschillende leeftijdsklassen voor bikes en er is een aparte boardklasse voor skate- en longboards. Ook hier kan je je van tevoren én op de dag zelf inschrijven. Meedoen kost 10 euro.

Foto: organisatie Maashorst op díe fiets

Maashorst op díe fiets (zondag)

Je kan het natuurlijk ook iets rustiger aan doen op de fiets. Rian en Thea mailde ons namelijk dat er zondag van alles te zien is tijdens Maashorst op díe fiets. Voor vijf euro heb je een mooie route van 45 kilometer, een polsbandje voor extraatjes en natuurlijk een fijne middag.

Je kan het startbewijs in de voorverkoop kopen en aan de kassa op de vier startlocaties. Je kan beginnen bij Wilskracht Stadsbrouwerij en Molen De Nijverheid in Ravenstein, Roompot Vakantiepark in Schaijk, De Pannekoekenbakker in Zeeland en Informatiecentrum Keent Brabants Landschap bij Grave/Ravenstein. Even heerlijk bewegen.

Engel (foto: Karin Kamp)

Brabantsedag in Heeze (zondag)

Wat beweegt de Brabander eigenlijk? Daar hebben de vriendenkringen van de Brabantsedag in Heeze zich mee bezig gehouden. Vanaf 13.30 uur trekken de 16 wagens over het parkoers door Heeze. Een kaartje kost 10 euro. Voor nog eens 10 euro heb je een plekje op de tribune. Die kaartjes zijn alleen nog zondag ter plekke te krijgen. Kinderen t/m 12 jaar mogen trouwens gratis naar de parade kijken.

De Brabantsedag is het best bereikbaar met de fiets of met de trein. Een groot deel van Heeze is afgesloten voor autoverkeer. Maar er zijn verschillende parkeerplaatsen. Deze staan aangegeven, bijvoorbeeld met P1. Voor 4 euro kan je je auto daar kwijt. Na een stukje lopen, kan je genieten van de parade.

Kan je geen genoeg van de Brabantsedag krijgen? Kijk dan vanaf 17.46 uur naar Omroep Brabant. Daar zie je de hoogtepunten van de theaterparade.

BoeCult in Boekel (zaterdag en zondag)

Wat Brabander beweegt, is natuurlijk ook muziek en cultuur. En dat is waar BoeCult omdraait, liet Sander ons weten. Tijdens BoeCult zie je straattheater, er is een kunstmarkt en er is een bomvol muziekprogramma. En dat beleef je allemaal gratis want je hoeft geen entree te betalen.

BoeCult speelt zich op meerdere locaties in het centrum van Boekel af. Zaterdag wordt het evenement om 18.00 uur afgetrapt met het ludieke Bierkruien. Mocht je meedoen, kijk dan maandag naar Zinderend Zuiden op Omroep Brabant. Dan kan je zien hoe goed je het hebt gedaan.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week! Doen we echt! Vraag het maar aan Rian, Thea en Sander.