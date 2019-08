Joris Linssen met nieuw programma te zien op Omroep Brabant: 'Brabantse gastvrijheid bestaat echt!'

Joris Linssen en zijn bandleden van Caramba in Heusden met de gastvrije Hanneke en Sas, die hun een slaapplek aanboden in ruil voor een huiskamerconcert.

Vanaf donderdag 5 september is Joris Linssen wekelijks op Omroep Brabant te zien in het nieuwe televisieprogramma 'Nieuwe streken van Joris'. De tv-maker en muzikant loopt in het programma met zijn band Caramba langs de Maas, de Waal en de Lek. En dat zonder geld.

Om aan geld te komen, spelen ze liedjes. En aan iedereen die ze tegenkomen, stelt Joris dezelfde vraag: "Wanneer ging u tegen de stroom in?"

De wandelroute van de Eindhovenaar en zijn band doorkruist Brabant, Utrecht en Gelderland. Geheel gekleed in Mexicaanse kleding en met instrumenten op de rug legt de vijfkoppige band elke dag minstens twintig kilometer te voet af. In Brabant komen ze onder meer door Heusden, Andel en Woudrichem.

Gastvrijheid in Brabant

Met deze serie wil Linssen vooral laten zien hoe gastvrij, open en divers ons land is. In Brabant is hem dat wel gelukt. "Het was geweldig om door de provincie waar ik opgroeide te trekken en te merken dat de Brabantse gastvrijheid geen fabeltje is, maar echt bestaat", zegt hij.

"Overal werden we met open armen ontvangen: van de fietsenmaker in Dussen, die in ruil voor een lied de band van ons karretje verving, tot aan de bruiloftsgasten van een trouwpartij in Woudrichem. Het heeft ons echt goed gedaan!"

Zes weken lang te zien

Nieuwe streken van Joris is vanaf 5 september zes weken lang te zien op donderdagavond vanaf zes uur (daarna ieder uur herhaald) op Omroep Brabant. Ook is het programma terug te kijken via De Nieuwe Streken van Joris.