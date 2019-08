Jong katje vast onder motorkap, heftruckchauffeur tilt auto op om beestje te bevrijden

VELDHOVEN -

Een jonge zwarte kat had het geluk donderdagmiddag niet aan zijn kant. Het beestje had zich verstopt onder de motorkap van een auto die geparkeerd stond aan de Grote Aard in Veldhoven. Toen de bestuurder korte tijd later met de auto vertrok, kwam het katje vast te zitten. Een toevallig passerende heftrukchauffeur stak de helpende hand toe en bevrijdde het beestje.