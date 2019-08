UDENHOUT -

Wauw! Ruim tweehonderd vakantiekaarten zijn er binnengekomen voor de bewoners in Woonzorgcentrum de Eikelaar in Udenhout. Betty van den Oetelaar deed een paar weken geleden een oproep aan alle Brabanders om een vakantiekaartje te sturen naar de ouderen in Udenhout. Speciaal omdat ouderen zich in de zomervakantie vaker eenzaam voelen. En die kaartjes leverden enorm veel blije gezichten op!