Tilburgse kunstenaar ontwerpt herdenkingsmunt Tweede Wereldoorlog

Op de munt zie je behalve het profiel van koning Willem-Alexander, ook nog een brug en een parachute. Wie goed kijkt, ziet dat het lijkt alsof de munt geborduurd is. Elk steekje kun je met het blote oog zien en met je vingers voelen. En dat was precies de bedoeling. "Ik wilde iets tastbaars maken", vertelt Tim. "Ik heb er niet als grafisch ontwerper naar gekeken, maar als kunstenaar."



Jaarlijks wordt Operatie Market Garden herdacht. (Foto: ANP)

Badges

Het ontwerp van de Tilburger was de beste van alle inzendingen. "Het was een wedstrijd en uiteindelijk is mijn ontwerp het geworden." Het ontwerp van de munt had de kunstenaar vrij snel bedacht. Ik was in het Airborne Museum in Oosterbeek en daar zag ik veel geborduurde badges van militairen. Die badges waren prachtig. Het is een herdenkingsteken en wakkert het groepsgevoel aan." Zo kwam Tim op het idee. Er was wel een klein probleempje: Hij kon niet borduren.

"Ik heb wel zelf met naald en draad wat proefjes gedaan, maar uiteindelijk was er gewoon een borduurmachine. Die doen dat hartstikke snel en strak." En die machines kunnen verschillende steken maken. Zo is de parachute in de satijnsteek geborduurd en koning Willem-Alexander bestaat voornamelijk uit de stapsteek.

Op 21 september is tijdens een van de herdenkingen van Operatie Market Garden de eerste ceremoniële muntslag. De Britse oorlogsveteraan Les Fuller van het derde Bataljon Parachute Regiment zal het eerste exemplaar slaan. Hij sprong in 1944 met zijn parachute uit het vliegtuig en landde veilig op de grond. Hij overleefde de oorlog, maar raakte wel zijn rechterarm kwijt en zat ook nog enige tijd gevangen in een kamp.

Hongerwinter

Operatie Market Garden was de grootste militaire operatie in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Hij begon op 17 september 1944 toen massaal geallieerde parachutisten werden gedropt bij onder meer Son, St. Oedenrode, Veghel en Grave. Ze moesten de belangrijkste bruggen over de rivieren innemen. Daarna rukten de grondtroepen vanuit België op via Valkenswaard en Eindhoven naar Nijmegen. De Duitse bezetters gaven zich echter niet zomaar gewonnen en verzetten zich hevig. Het plan van de geallieerden Hitler-Duitsland snel te verslaan mislukte en de Tweede Wereldoorlog duurde nog tot voorjaar 1945.

De vijf euromunt wordt in een oplage van 50.000 stuks geslagen en is een wettig betaalmiddel. Voor verzamelaars komen ook nog versies in zilver en goud.

