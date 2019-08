WARNSVELD -

Vijfenzeventig jaar lang was het Nederlands hitterecord in handen van het Gelderse plaatsje Warnsveld. Tot afgelopen 25 juli... Toen werd het maar liefst 40,7 graden in Gilze-Rijen. Bij zo'n nieuw record hoort natuurlijk een ceremonie. De gemeente Gilze-Rijen had tot vrijdagochtend niemand beschikbaar om die bij te wonen. Daarom stuurde Omroep Brabant onze eigen Betty van den Oetelaar samen met het Brabants Buske de Gelderse grens over. En wat je dan krijgt... Chaos.