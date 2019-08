Wim en Thijs knappen Poolse begraafplaats op: 'Zonder hen had de wereld er anders uitgezien'

Of het nieuwe General Maczek Museum aan de Ettensebaan op tijd klaar is, is nog maar zeer de vraag. Maar de Poolse begraafplaats die ervoor ligt, zal er eind oktober tiptop uitzien. Wim Kimenai en Thijs van Esch van Brouwers Groenaannemers werken er in ieder geval hard aan.

Oorlogshelden

Het zweet gutst van hun voorhoofd. De twee hoveniers in de groene polo's krijgen het deze dagen te verduren door het warme weer. Schaduw is er nauwelijks op het Poolse ereveld, waar ruim 160 gesneuvelde Poolse soldaten liggen. De zon brandt hevig, maar geklaagd wordt er niet.

"Dit is wel een heel bijzondere klus", zegt Wim over de werkzaamheden. "Je komt eigenlijk zelden of nooit op een begraafplaats waar oorlogshelden liggen."

Bekijk de video met Wim en Thijs en lees daarna verder.

Wim en Thijs werken met respect op de Poolse begraafplaats. Eind oktober, als ook Breda 75 jaar bevrijding viert, moet alles er keurig bij liggen met een nieuw aangezicht. Zo worden de graven van de Poolse soldaten bijvoorbeeld belegd met nette kiezelstenen en wordt er ook nieuw gras aangelegd.

'Het doet toch iets met je'

Breda heeft veel te danken aan de Poolse bevrijders. Onder leiding van generaal Maczek werden op 29 oktober 1944 de Duitse bezetters verjaagd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zij eind oktober op een bijzondere manier herdacht worden bij de 75e viering van de bevrijding.

"Het is heel lang geleden en ik heb het natuurlijk niet meegemaakt", zegt hovenier Wim. "Maar je hoort de verhalen en dan doet het toch iets met je. Die mensen hebben hun leven gegeven voor ons. Zonder hen had de wereld er anders uitgezien. Als je naar de leeftijden kijkt op de kruisjes waren ze jonger dan ik."

Lijden

En dat is nog een reden voor Wim en Thijs om niet te klagen. "Die Polen hebben meer geleden dan wij, dan weet ik zeker."